В Таїланді колишню очільницю уряду засудили до п'яти років тюрми
50-річну Чінават визнали винною в завданні збитків державі на суму 6,8 мільярда євро шляхом видавання субсидій на рисівництво. Екс-прем'єрці загрожувало до 10 років позбавлення волі.
Чінават не була присутня на засіданні суду. Близько місяця тому вона виїхала за кордон, остерігаючись ув'язнення. Де Чінават перебуває нині, достеменно невідомо. Як припускають, вона могла виїхати до Камбоджі, звідти - до Сінгапуру, а потім зупинилася в Дубаї. Там живе її брат Таксін Чинават, який теж очолював уряд Таїланду, а потім утік за кордон через звинувачення в перевищенні повноважень, пише AFP.
Їнглак Чінават - перша в історії Таїланду жінка, яка очолювала уряд. Вона обійняла цю посаду у 2011 році. У 2014-му Конституційний суд відсторонив Чинават. Невдовзі після того у Таїланді відбувся путч. Владу захопили військові.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків