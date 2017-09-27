В Таїланді колишню очільницю уряду засудили до п'яти років тюрми

Раніше їй загрожувало до 10 років позбавлення волі

Колишню очільницю уряду Таїланду Їнглак Чінават засудили до п'яти років ув'язнення. Cуд у Бангкоку в середу, 27 вересня, визнав екс-прем'єрку винною в розтраті державних коштів та корупції.

50-річну Чінават визнали винною в завданні збитків державі на суму 6,8 мільярда євро шляхом видавання субсидій на рисівництво. Екс-прем'єрці загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Чінават не була присутня на засіданні суду. Близько місяця тому вона виїхала за кордон, остерігаючись ув'язнення. Де Чінават перебуває нині, достеменно невідомо. Як припускають, вона могла виїхати до Камбоджі, звідти - до Сінгапуру, а потім зупинилася в Дубаї. Там живе її брат Таксін Чинават, який теж очолював уряд Таїланду, а потім утік за кордон через звинувачення в перевищенні повноважень, пише AFP.

Їнглак Чінават - перша в історії Таїланду жінка, яка очолювала уряд. Вона обійняла цю посаду у 2011 році. У 2014-му Конституційний суд відсторонив Чинават. Невдовзі після того у Таїланді відбувся путч. Владу захопили військові.