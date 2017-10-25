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В Таїланді п'ять днів хоронитимуть короля, який помер рік тому

На місцевому телебаченні буде організована пряма трансляція
У Таїланді почалася церемонія прощання з королем Пхуміпон Адульядетом, який помер 13 жовтня 2016 року. Церемонія займе п'ять днів.
В Таїланді п Пхумипон Адульядет Фото: russian.news.cn

У перший день в тронному залі в Великому королівському палаці, де виставлена ​​труна з тілом монарха, буддистські ченці провели спеціальну церемонію, на якій були присутні члени родини Пхуміпона Адульядета, включаючи нового короля.

За традицією, повідомляє AP, останки королів Таїланду поміщалися в вертикальному положенні в спеціальну поховальну урну. Однак Пхуміпон Адульядет, який отримав західне виховання, в розпорядженні про своїх похоронах висловив побажання використовувати труну. Поруч із труною як данина традиціям встановлена ​​і похоронна урна.

26 жовтня труну з тілом покійного короля доставлять на спеціальному возі на площу Санам Луанг, де обладнано місце для кремації - багатоярусна позолочена конструкція.

Влада Таїланду очікує, що за тим, як траурний кортеж буде їхати від палацу до площі Санам Луанг, спостерігатимуть на вулицях міста не менше 250 тисяч чоловік. На місцевому телебаченні буде організована пряма трансляція.

Увечері 26 жовтня Пхуміпон Адульядет буде кремований. На наступний день прах монарха доставлять в королівський палац. 28 жовтня у палаці пройде ще одна релігійна церемонія за участю членів королівської сім'ї. В останній, п'ятий день похорону прах короля розділять на дві частини і відправлять в два буддистських храми.

Нагадаємо, 13 жовтня король Таїланду Пхуміпон Адульядет помер у віці 88 років. На престол Пхуміпон Адульядет зійшов у 1946 році, він найдовше правив країною з усіх монархів.

Пізніше українським туристам у Таїланді рекомендували рік не одягатися яскраво. На час офіційного трауру, який розпочався 13 жовтня і триватиме один рік, громадяни Таїланду носили одяг переважно чорного кольору. Хоча іноземні туристи не зобов'язані дотримуватися цього правила, за змогою бажано утриматися в цей період від носіння в публічних місцях, перш за все в Бангкоку, відвертого одягу або одягу яскравих кольорів. Водночас використання одягу для купання та відпочинку в спеціально визначених для цього місцях (басейни, морське узбережжя тощо) не повинно викликати зауважень.

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25 10 2017 17:19
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