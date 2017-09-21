В Тель-Авіві екстрено приземлився літак Lufthansa через несправність двигуна
"Літак Lufthansa здійснив аварійну посадку в аеропорту імені Бен-Гуріона в четвер вранці після того, як невдовзі після злету втратив один із двигунів", - йдеться у повідомленні Ynetnews.
Зазначається, що на борту повітряного судна Airbus A321 перебувало 180 пасажирів та члени екіпажу, а також ізраїльський політик Ахмед Тібі.
За інформацією видання The Times of Israel, очевидці описали, що чули звук, схожий на вибух у правій частині літака через 30 хвилин після злету.
До літака направили близько 50 машин швидкої допомоги та пожежних. Інформації про постраждалих наразі не було.
Як повідомляв iPress.ua, у серпні у столиці Китаю, Пекіні, міжнародний аеропорт скасував 1256 рейсів через дощі з грозами, ще 481 рейс було затримано.
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