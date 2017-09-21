В Тель-Авіві екстрено приземлився літак Lufthansa через несправність двигуна

Очевидці описали, що чули звук, схожий на вибух у правій частині літака

Літак німецької компанії Lufthansa, на борту якого перебувало 180 осіб, екстрено сів у аеропорту Тель-Авіва після проблем із двигуном.

"Літак Lufthansa здійснив аварійну посадку в аеропорту імені Бен-Гуріона в четвер вранці після того, як невдовзі після злету втратив один із двигунів", - йдеться у повідомленні Ynetnews.

Зазначається, що на борту повітряного судна Airbus A321 перебувало 180 пасажирів та члени екіпажу, а також ізраїльський політик Ахмед Тібі.

За інформацією видання The Times of Israel, очевидці описали, що чули звук, схожий на вибух у правій частині літака через 30 хвилин після злету.

До літака направили близько 50 машин швидкої допомоги та пожежних. Інформації про постраждалих наразі не було.

Як повідомляв iPress.ua, у серпні у столиці Китаю, Пекіні, міжнародний аеропорт скасував 1256 рейсів через дощі з грозами, ще 481 рейс було затримано.