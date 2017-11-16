В Тернополі продовжили розгляд справи "доктора Пі"

Делегація адвокатів та помічників вимагає зняти з Слюсарчука нього усі обвинувачення

Колегія суддів у Тернополі продовжує розгляд справи Андрія Слюсарчука, названого свого часу журналістами "доктором Пі".

"Дослідивши матеріали справи, частково провівши судове слідство та розглянувши всі клопотання учасників кримінального провадження, колегія суддів оголосила про початок судових дебатів. Першим слово було надано стороні захисту. У своїх виступах адвокати просили вирок Сихівського районного суду м. Львова від 14 лютого 2014 року скасувати, а кримінальне провадження стосовно Слюсарчука А.Т. закрити через істотні порушення КПК та недопустимість пред'явлених доказів", - йдеться у повідомленні прес-служби апеляційного суду Тернопільської області.

Також повідомляється, що після цього суд оголосив перерву до 30 листопада.

Зазначимо, Сихівським районним судом м. Львова Слюсарчука визнано винним за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.ч. 2 та 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів) та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Вже майже рік в Апеляційному суді Тернопільської області відбувається розгляд скарги Андрія Слюсарчука, який вимагає зняти з нього усі обвинувачення, проте на жодне засідання не з’являвся. Інтереси Слюсарчука представляє ціла делегація адвокатів та помічників.

Вищий спеціалізований суд України розглянув касаційну скаргу адвокатів на вирок Слюсарчуку, скасував рішення апеляційної інстанції і скерував кримінальне провадження на повторний розгляд.

Нагадаємо, Слюсарчука заарештували восени 2011 року. 14 лютого 2014 року Сихівський районний суд Львова засудив його до восьми років позбавлення волі, визнавши його винуватим за ч.1 ст.119 (убивство з необережності), за ст.138 (незаконна лікарська діяльність), за ст. 358 (підробка документів, печаток і штампів) і за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу. У квітні 2015 року апеляційний суд залишив вирок без змін.

Слюсарчука посадили завдяки розслідуванню газети "Експрес". Журналісти звинуватили "Доктора Пі" (прозваного так за фокус з відтворенням числа Пі) в серії тяжких злочинів, скоєних протягом заняття лікарською діяльністю на підставі сфальсифікованих документів: у доведенні людей до смерті, постановці хибних діагнозів з метою вимагання грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за багаторазово завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів.

Влітку минулого року Володимирецький районний суд Рівненщини, де він відбував покарання, відпустив його на волю за так званим "законом Савченко", згідно з яким день у слідчому ізоляторі, де він провів більше двох років, зарахували за два.

Тому вважається, що Слюсарчук відсидів сім років, решту терміну відбуває умовно.