В Торонто невідомий зчинив стрілянину, 14 людей поранено, стрілок і одна жінка загинули

Ще одна молода дівчина в критичному стані

Унаслідок стрілянини в Торонто загинула одна людина, а поранено 13 людей.

Дев'ять осіб, в тому числі молода дівчина отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини недалеко від центру Торонто. Стрілець мертвий.

Повідомлення про стрілянину в районі Гріктаун з'явилися близько 10 години вечора за місцевим часом. За словами свідків, вони почули близько 20 пострілів.

"Стан жертв ще не відомий. Молода дівчина - одна з 9 жертв", - заявили в поліції Торонто, повідомляє AFP.

Там уточнили, що дев'ять жертв "не включають стрілка, який мертвий".

Global News, цитуючи джерело в поліції в Торонто, повідомляє, що підозрюваний, як вважають, відкрив вогонь у поліцейських, перш ніж вбити себе.