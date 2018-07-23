Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Торонто невідомий зчинив стрілянину, 14 людей поранено, стрілок і одна жінка загинули

Ще одна молода дівчина в критичному стані
Унаслідок стрілянини в Торонто загинула одна людина, а поранено 13 людей.
В Торонто невідомий зчинив стрілянину, 14 людей поранено, стрілок і одна жінка загинули Фото: CTV

Дев'ять осіб, в тому числі молода дівчина отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини недалеко від центру Торонто. Стрілець мертвий.

Повідомлення про стрілянину в районі Гріктаун з'явилися близько 10 години вечора за місцевим часом. За словами свідків, вони почули близько 20 пострілів.

"Стан жертв ще не відомий. Молода дівчина - одна з 9 жертв", - заявили в поліції Торонто, повідомляє AFP.

Там уточнили, що дев'ять жертв "не включають стрілка, який мертвий".

Global News, цитуючи джерело в поліції в Торонто, повідомляє, що підозрюваний, як вважають, відкрив вогонь у поліцейських, перш ніж вбити себе.

Нагадаємо, 23 квітня в Торонто водій на білому фургоні скоїв наїзд на пішоходів у районі вулиці Йонг і Фінч-авеню і зник з місця події.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2018 08:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.