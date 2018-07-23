В Торонто невідомий зчинив стрілянину, 14 людей поранено, стрілок і одна жінка загинули
Дев'ять осіб, в тому числі молода дівчина отримали вогнепальні поранення в результаті стрілянини недалеко від центру Торонто. Стрілець мертвий.
Повідомлення про стрілянину в районі Гріктаун з'явилися близько 10 години вечора за місцевим часом. За словами свідків, вони почули близько 20 пострілів.
"Стан жертв ще не відомий. Молода дівчина - одна з 9 жертв", - заявили в поліції Торонто, повідомляє AFP.
Там уточнили, що дев'ять жертв "не включають стрілка, який мертвий".
Global News, цитуючи джерело в поліції в Торонто, повідомляє, що підозрюваний, як вважають, відкрив вогонь у поліцейських, перш ніж вбити себе.
Нагадаємо, 23 квітня в Торонто водій на білому фургоні скоїв наїзд на пішоходів у районі вулиці Йонг і Фінч-авеню і зник з місця події.
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