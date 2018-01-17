В трьох областях обмежать рух вантажівок через негоду
Про це повідомляє Національна поліція.
"Рішенням Київської міської державної адміністрації, цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 на період снігопаду буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямів", - йдеться у повідомленні.
Обмеження на в’їздах до Київської області почнуть діяти з 20.00 17 січня, в Одеській області з 00.00 18 січня, а у Черкаській - з 20.00 17 січня.
У Нацполіції пояснили, що такі заходи допоможуть уникнути блокування руху на дорогах та радять водіям завчасно планувати маршрути своїх поїздок.
Нагадаємо, на Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопад. У зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.
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