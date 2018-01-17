Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В трьох областях обмежать рух вантажівок через негоду

Такі заходи допоможуть уникнути блокування руху на дорогах
У Києві, Київській, Одеській та Черкаських областях обмежать рух вантажного транспорту через негоду.
В трьох областях обмежать рух вантажівок через негоду Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

Про це повідомляє Національна поліція.

"Рішенням Київської міської державної адміністрації, цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 на період снігопаду буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження на в’їздах до Київської області почнуть діяти з 20.00 17 січня, в Одеській області з 00.00 18 січня, а у Черкаській - з 20.00 17 січня.

У Нацполіції пояснили, що такі заходи допоможуть уникнути блокування руху на дорогах та радять водіям завчасно планувати маршрути своїх поїздок.

Нагадаємо, на Одесу та Одеську область 16 січня обрушився сильний снігопадУ зв'язку з цим рух транспорту на дорогах суттєво ускладнено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2018 21:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.