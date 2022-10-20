В трьох областях України обмежують споживання електроенергії

У четвер, 20 жовтня, в Харківській, Сумській, Полтавській областях почалися віялові відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго". "Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", – йдеться у повідомленні. Причиною для цього стале різке збільшення рівня споживання електроенергії. "Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", – додали в Укренерго. Нагадаємо, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.

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