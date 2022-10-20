НОВИНИУ четвер, 20 жовтня, в Харківській, Сумській, Полтавській областях почалися віялові відключення електроенергії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В трьох областях України обмежують споживання електроенергії
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.
Причиною для цього стале різке збільшення рівня споживання електроенергії.
"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", – додали в Укренерго.
Нагадаємо, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.
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20 10 2022 16:59 МЕДІА
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