В труні Леха Качинського виявили два тіла
Про це заявив заступник генерального прокурора країни Марек Пащонек, інформує польське видання Rzeczpospolita.
Він також заявив, що вважає правильним рішення скоротити до мінімуму обсяг видаваної інформації про хід ексгумації тіл загиблих.
"Кожен раз дії прокурорів обговорюються з членами сімей (загиблих. - РБК). Переговори йдуть важко, що абсолютно зрозуміло", - розповів Пащонек, додавши, що він не отримував повідомлень про непрофесійність або неприйнятність дій співробітників прокуратури.
Пащонек також розповів, що слідство не має висновків експертів за підсумками розтину. За його словами, перші підсумки аутопсії будуть опубліковані в червні. Він також зазначив, що в прокуратурі хотіли б, щоб експерти видали "комплексну думку" про причини смерті пасажирів літака. Остаточні підсумки розтину жертв попередньо буду опубліковані в квітні 2018 року.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у Вавельському замку в Кракові відбулося перепоховання колишнього президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії, які загинули у 2010 році в результаті Смоленської катастрофи.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.
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