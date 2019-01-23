В центрі Києва горіла багатоповерхівка

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини

В Києві сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.

Пожежа почалась близько 21 години 22 січня. Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи, повідомляє прес-служба ДСНС України в м.Києві.

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.

О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 особи особового складу.

Причини пожежі встановить слідство.