В центрі Києва горіла багатоповерхівка
Пожежа почалась близько 21 години 22 січня. Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи, повідомляє прес-служба ДСНС України в м.Києві.
В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.
О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.
На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 особи особового складу.
Причини пожежі встановить слідство.
Нагадаємо, що в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"