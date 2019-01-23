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В центрі Києва горіла багатоповерхівка

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини
В Києві сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.
В центрі Києва горіла багатоповерхівка Пожежа у нічному клубі Львова. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа почалась близько  21 години 22 січня. Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи,  повідомляє прес-служба ДСНС України в м.Києві.

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.

О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 особи особового складу.

Причини пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, що в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.

 

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23 01 2019 09:32
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