В центрі Китаю шестеро осіб загинули через сильні зливи, - ФОТО

Більше 250 будинків зруйновані, близько 41 тисячі га угідь затопило

Шестеро жертв проливних дощів нарахували в китайській провінції Хубей, яка знаходиться в центрі країни.

Зливи спричинили природні катастрофи як мінімум в 11 містах провінції. Більше 1000 жителів довелося переселити, а 415 200 чоловік розповіли про пошкодження або руйнування будинків, повідомляє місцева влада, інформує агентство "Сіньхуа".

Більше 250 будинків зруйновані, близько 41 тисячі га угідь затопило, що завдало прямі економічні збитки на 311 мільйонів юанів ($ 46 мільйонів).



Фото: "Сіньхуа"

Влітку настає сезон дощів в Хубеї. Паводки серйозно підтопили регіон в минулі роки.

Фото: "Сіньхуа" З минулого тижня дощі накрили велику частину центрального, східного та південного Китаю. Південь країни, провінції Гуаньдун різко залило дощами після приходу тайфуну Мербок, через якого ввечері 12 червня стався зсув.

Раніше було відомо про одного зниклого безвісти і ще 120 тисяч залишилися без будинку або майна в провінції Гуйчжоу.

Нагадаємо, у результаті вибуху на нафтохімічному підприємстві на сході Китаю загинули восьмеро осіб, ще дев'ятеро постраждали.