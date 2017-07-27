В центрі Одеси біля банку влаштували стрілянину, - ВІДЕО Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком

В Одесі поруч з відділенням банку Восток, що знаходиться на вул. Рішельєвській, стався розбійний напад зі стріляниною.

Фото: 24tv.ua

Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком, який тільки що забрав з банку велику суму грошей. Він відстрілювався, але сумку з грошима у нього відібрали. Про це повідомляє "Думская". Злочинці зникли на автомобілі Шкода Октавіа білого кольору. Нагадаєно, 24 липня у Дніпрі зухвалий водій Lexus відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували вагітна жінка з дитиною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію