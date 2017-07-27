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В центрі Одеси біля банку влаштували стрілянину, - ВІДЕО

Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком
В Одесі поруч з відділенням банку Восток, що знаходиться на вул. Рішельєвській, стався розбійний напад зі стріляниною.
В центрі Одеси біля банку влаштували стрілянину, - ВІДЕО Фото: 24tv.ua

Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком, який тільки що забрав з банку велику суму грошей. Він відстрілювався, але сумку з грошима у нього відібрали. Про це повідомляє "Думская".

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27 07 2017 16:54
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