CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі поруч з відділенням банку Восток, що знаходиться на вул. Рішельєвській, стався розбійний напад зі стріляниною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В центрі Одеси біля банку влаштували стрілянину, - ВІДЕО
Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком
Фото: 24tv.ua
Очевидці події бачили групу молодих людей з битами, які напали на автомобіль з чоловіком, який тільки що забрав з банку велику суму грошей. Він відстрілювався, але сумку з грошима у нього відібрали. Про це повідомляє "Думская".
Злочинці зникли на автомобілі Шкода Октавіа білого кольору.
Нагадаєно, 24 липня у Дніпрі зухвалий водій Lexus відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували вагітна жінка з дитиною.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2017 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles