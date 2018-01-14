Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Тунісі розширять допомогу бідним верствам населення

Gідвищення виплат малозабезпеченим становитиме не менше 20 відсотків
У відповідь на масові протести, що охопили Туніс, уряд країни вирішив розширити програму допомоги соціально незахищеним верствам населення.
В Тунісі розширять допомогу бідним верствам населення Фото: cbc.ca

Відповідне рішення було оприлюднено ввечері суботи, 13 січня, пише інформагенція Reuters.

Загалом обіцяна багатомільйонна програма економічної допомоги має охопити не менше 250 тисяч родин, заявили в уряді країни. Влада, зокрема, планує істотно розширити соціальну допомогу для дітей. Якщо на сьогодні родини з дітьми отримують від держави соціальну підтримку обсягом близько 50 євро на місяць, то в майбутньому щомісячна сума соціальної підтримки коливатиметься від 60 до 70 євро в залежності від кількості дітей, наголосили в уряді.

Згідно з намірами урядовців, підвищення виплат малозабезпеченим становитиме не менше 20 відсотків. Водночас влада пообіцяла бідним сім'ям істотну допомогу під час придбання житла. Також оголошені плани уряду містять обіцянку гарантувати в майбутньому "всім без винятку тунісцям" медичне забезпечення, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, протести в країні почалися на тлі зростання цін, а також підвищення податків. Під час протистояння, під час яких поранення отримали як мінімум 97 правоохоронців та силовиків, уряд задіяв війська.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2018 14:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.