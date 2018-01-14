В Тунісі розширять допомогу бідним верствам населення

У відповідь на масові протести, що охопили Туніс, уряд країни вирішив розширити програму допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Відповідне рішення було оприлюднено ввечері суботи, 13 січня, пише інформагенція Reuters.

Загалом обіцяна багатомільйонна програма економічної допомоги має охопити не менше 250 тисяч родин, заявили в уряді країни. Влада, зокрема, планує істотно розширити соціальну допомогу для дітей. Якщо на сьогодні родини з дітьми отримують від держави соціальну підтримку обсягом близько 50 євро на місяць, то в майбутньому щомісячна сума соціальної підтримки коливатиметься від 60 до 70 євро в залежності від кількості дітей, наголосили в уряді.

Згідно з намірами урядовців, підвищення виплат малозабезпеченим становитиме не менше 20 відсотків. Водночас влада пообіцяла бідним сім'ям істотну допомогу під час придбання житла. Також оголошені плани уряду містять обіцянку гарантувати в майбутньому "всім без винятку тунісцям" медичне забезпечення, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, протести в країні почалися на тлі зростання цін, а також підвищення податків. Під час протистояння, під час яких поранення отримали як мінімум 97 правоохоронців та силовиків, уряд задіяв війська.