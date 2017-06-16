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В Туреччині 23 особи довічно ув'язнені через спробу військового перевороту

Серед засуджених і колишній командир президентського полку Мухсін Кутсі Баріш
У Туреччині суд засудив 23 військових до довічного ув'язнення за участь у спробі військового перевороту в липні 2016 року.
В Туреччині 23 особи довічно ув Фото: Reuters

Cуд засудив 18 осіб до довічного ув'язнення і 12 років в'язниці, а ще п'ять військових - до довічного і ще 10 років в'язниці.

Серед засуджених і колишній командир президентського полку Мухсін Кутсі Баріш. Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Відзначається, що це перші судові рішення за підсумками справи про спробу військового перевороту, розгляд якого почався 22 травня.

Ще в лютому 2017 року прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв'язку зі спробою перевороту в країні.

Влада Туреччини заявила, що спробу військового перевороту здійснювали прихильники ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена та його організації FETO, яка в Туреччині вважається терористичною.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

В зв'язку з цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів надзвичайний стан на три місяці для "нейтралізації загроз", пов'язаних з військовим заколотом. У квітні надзвичайний стан продовжили ще на три місяці.

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