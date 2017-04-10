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В Туреччині четверо військових загинули через атаку курдських бойовиків

Ще четверо травмовані
У Туреччині курдські бойовики підірвали автомобіль із військовими. Загинули четверо військовослужбовців.
В Туреччині четверо військових загинули через атаку курдських бойовиків Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images

Вибух стався на південному сході Туреччини поблизу кордону з Іраном у середу вранці, повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора провінції Хаккарі.

За інформацією агентства, за вибухом стоять бойовики забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (РПК). 

На місце вибуху відправили велику кількість бронетехніки.

Губернатор заявив, що постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.

Нагадаємо,влітку минулого року біля будівлі Управління сил безпеки турецької провінції прогримів вибух. В результаті загинули 9 осіб, в лікарні звернулися понад 100 осіб. Серед загиблих двоє поліцейських.

Відовідальність взяла на себе заборонена в Туреччині Робоча партія Курдистану.

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04 10 2017 12:45
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