В Туреччині четверо військових загинули через атаку курдських бойовиків

У Туреччині курдські бойовики підірвали автомобіль із військовими. Загинули четверо військовослужбовців.

Вибух стався на південному сході Туреччини поблизу кордону з Іраном у середу вранці, повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора провінції Хаккарі.

За інформацією агентства, за вибухом стоять бойовики забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

На місце вибуху відправили велику кількість бронетехніки.

Губернатор заявив, що постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.

Нагадаємо,влітку минулого року біля будівлі Управління сил безпеки турецької провінції прогримів вибух. В результаті загинули 9 осіб, в лікарні звернулися понад 100 осіб. Серед загиблих двоє поліцейських.

Відовідальність взяла на себе заборонена в Туреччині Робоча партія Курдистану.