CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині курдські бойовики підірвали автомобіль із військовими. Загинули четверо військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Туреччині четверо військових загинули через атаку курдських бойовиків
Ще четверо травмовані
Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images
Вибух стався на південному сході Туреччини поблизу кордону з Іраном у середу вранці, повідомляє Reuters з посиланням на офіс губернатора провінції Хаккарі.
За інформацією агентства, за вибухом стоять бойовики забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (РПК).
На місце вибуху відправили велику кількість бронетехніки.
Губернатор заявив, що постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.
Нагадаємо,влітку минулого року біля будівлі Управління сил безпеки турецької провінції прогримів вибух. В результаті загинули 9 осіб, в лікарні звернулися понад 100 осіб. Серед загиблих двоє поліцейських.
Відовідальність взяла на себе заборонена в Туреччині Робоча партія Курдистану.
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04 10 2017 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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