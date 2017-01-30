В Туреччині чоловік відкрив стрілянину в ресторані

В результаті одна людина загинула та ще дві отримали поранення

В одному із популярних ресторанів Стамбула невідомий відкрив хаотичний вогонь по відвідувачах.

В результаті одна людина загинула та ще дві отримали поранення.

Зазначається, що подія є не терактом, а кровною помстою – нападник випадково зустрів людину, який вбив його батька 12 років тому, відтак чоловіки почали сваритися, а потім один з них дістав зброю і почав стріляти у вбивцю родича. Про це повідомляє Fuuhaber.

Решта постраждалих отримали поранення від випадкових куль або під час паніки, коли намагалися покинути заклад.

На місце події прибула поліція та машини швидкої допомоги.