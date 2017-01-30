В Туреччині чоловік відкрив стрілянину в ресторані
В результаті одна людина загинула та ще дві отримали поранення.
Зазначається, що подія є не терактом, а кровною помстою – нападник випадково зустрів людину, який вбив його батька 12 років тому, відтак чоловіки почали сваритися, а потім один з них дістав зброю і почав стріляти у вбивцю родича. Про це повідомляє Fuuhaber.
Решта постраждалих отримали поранення від випадкових куль або під час паніки, коли намагалися покинути заклад.
На місце події прибула поліція та машини швидкої допомоги.
Невідомий, який розстріляв людей, здався поліції, а постраждалих доправили до лікарні.
До слова, поліція поки не кваліфікує інцидент як теракт.
Нагадаємо, що в Стамбулі у новорічну ніч озброєний чоловік напав на відвідувачів нічного клубу Reina. Він прибув до клубу на таксі в неділю пізно вночі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед загиблих були іноземці. Також десятки людей отримали поранення. Влада Туреччини назвала напад терактом.
Пізніше відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В ІДІЛ заявили, що це помста Туреччині за дії в Сирії.
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