Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Туреччині чоловік відкрив стрілянину в ресторані

В результаті одна людина загинула та ще дві отримали поранення
В одному із популярних ресторанів Стамбула невідомий відкрив хаотичний вогонь по відвідувачах.
В Туреччині чоловік відкрив стрілянину в ресторані Фото: EPA / Обозреватель

В результаті одна людина загинула та ще дві отримали поранення.

Зазначається, що подія є не терактом, а кровною помстою – нападник випадково зустрів людину, який вбив його батька 12 років тому, відтак чоловіки почали сваритися, а потім один з них дістав зброю і почав стріляти у вбивцю родича. Про це повідомляє Fuuhaber.

Решта постраждалих отримали поранення від випадкових куль або під час паніки, коли намагалися покинути заклад.

На місце події прибула поліція та машини швидкої допомоги.

Невідомий, який розстріляв людей, здався поліції, а постраждалих доправили до лікарні.

До слова, поліція поки не кваліфікує інцидент як теракт.

Нагадаємо, що в Стамбулі у новорічну ніч озброєний чоловік напав на відвідувачів нічного клубу Reina. Він прибув до клубу на таксі в неділю пізно вночі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед загиблих були іноземці. Також десятки людей отримали поранення. Влада Туреччини назвала напад терактом.

Пізніше відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В ІДІЛ заявили, що це помста Туреччині за дії в Сирії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2017 18:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat