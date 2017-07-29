Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Туреччині горів готель: постраждали 14 осіб

Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини
У курортному турецькому місті Кемер, що в 40 км від Антальї, сталася пожежа у підвалі 5-зіркового готелю.
В Туреччині горів готель: постраждали 14 осіб Фото: twitter.com/Mamafih365

Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини. Усіх їх госпіталізували, повідомляє А Нaber.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2017 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.