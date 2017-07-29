CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ курортному турецькому місті Кемер, що в 40 км від Антальї, сталася пожежа у підвалі 5-зіркового готелю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Туреччині горів готель: постраждали 14 осіб
Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини
Фото: twitter.com/Mamafih365
Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини. Усіх їх госпіталізували, повідомляє А Нaber.
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29 07 2017 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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