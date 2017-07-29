В Туреччині горів готель: постраждали 14 осіб Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини

У курортному турецькому місті Кемер, що в 40 км від Антальї, сталася пожежа у підвалі 5-зіркового готелю.

Фото: twitter.com/Mamafih365

Серед постраждалих - четверо росіян та десять громадян Туреччини. Усіх їх госпіталізували, повідомляє А Нaber.

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