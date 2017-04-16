В Туреччині під час референдуму сталася перестрілка, загинули двоє
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
За даними видання, перестрілка відбулася в селі Янабадрі, на одній з дільниць для голосування, між двома озброєними групами людей. Причиною конфлікту стала відмінність політичних поглядів, уточнюють журналісти з посиланням на новинну агенцію Doğan.
Вогонь першим відкрив син голови даного села, на ім’я Мехмет Йілдиз. Його, а також його брата затримала поліція.
Провінція Діярбакир входить до числа турецьких регіонів , що межують із Сирією.
Нагадаємо, у Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.
Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року. Вона збільшує президентський термін до п'яти років і дозволяє президентові залишатися при владі два терміни поспіль. Якщо поправки ухвалять, а Ердоган виграє наступні вибори 3 листопада 2019 року, він зможе залишитися на посаді ще на десять років.
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