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У Туреччині прогримів потужний вибух, - ФОТО

Вибух стався біля будівлі суду в турецькому місті Ізмір
В турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух біля будівлі суду.
У Туреччині прогримів потужний вибух, - ФОТО Фото: Anadolu

Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги, - повідомляє CNN Turk.

Фото: Hurriyet

За попередніми даними, постраждали 11 осіб, в тому числі поліцейські.

Двоє нападників під час перестрілки були застрелені, ще один залишився на свободі.

Фото: Hurriyet

Вчора у Туреччині двоє невідомих обстріляли ресторан у одному з районів Стамбула - Фатіх. Внаслідок нападу декілька людей зазнали поранень. 

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один. 

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.

Президент Туреччини заявив, що теракт був спробою дестабілізації в країні.

 

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05 01 2017 16:17
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