У Туреччині прогримів потужний вибух, - ФОТО

В турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух біля будівлі суду.

Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги, - повідомляє CNN Turk.

Фото: Hurriyet

За попередніми даними, постраждали 11 осіб, в тому числі поліцейські.

Двоє нападників під час перестрілки були застрелені, ще один залишився на свободі.

Фото: Hurriyet

Вчора у Туреччині двоє невідомих обстріляли ресторан у одному з районів Стамбула - Фатіх. Внаслідок нападу декілька людей зазнали поранень.