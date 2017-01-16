В Туреччині прибрали теорію еволюції зі шкільної програми

Натомість викладатимуть про вплив навколишнього середовища на живі істоти

Міністерство освіти Туреччини прийняло рішення зняти теорію еволюції Чарльза Дарвіна з освітньої програми шкіл.

З підручників біології приберуть главу "Про зародження життя та еволюції", замість якої введуть розділ про вплив навколишнього середовища на живі істоти. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.

У той же час, буде введений курс про спробу військового перевороту в Туреччині 15 липня 2016 року.

Як повідомляв iPress.ua, турецький уряд дозволив правоохоронним органам стежити за громадянами в інтернеті та вивчати їхні особисті дані.

Нещодавно, в зв'язку з розширенням конституційних повноважень, турецький президент Реджеп Ердоган отримав право призначати та звільняти міністрів.