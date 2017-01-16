CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство освіти Туреччини прийняло рішення зняти теорію еволюції Чарльза Дарвіна з освітньої програми шкіл.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Туреччині прибрали теорію еволюції зі шкільної програми
Натомість викладатимуть про вплив навколишнього середовища на живі істоти
Фото: unian.ua
З підручників біології приберуть главу "Про зародження життя та еволюції", замість якої введуть розділ про вплив навколишнього середовища на живі істоти. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.
У той же час, буде введений курс про спробу військового перевороту в Туреччині 15 липня 2016 року.
Як повідомляв iPress.ua, турецький уряд дозволив правоохоронним органам стежити за громадянами в інтернеті та вивчати їхні особисті дані.
Нещодавно, в зв'язку з розширенням конституційних повноважень, турецький президент Реджеп Ердоган отримав право призначати та звільняти міністрів.
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