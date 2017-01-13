В Туреччині розширили повноваження президента

За статті 7 та 8 запропонованого конституційного пакету проголосували 340 парламентів з 550

Турецький президент Реджеп Ердоган отримав право призначати та звільняти міністрів.

Вся виконавча влада, яка зараз належить прем'єр-міністру та уряду, тепер буде передана президенту. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Anadolu.

Президент буде мати повноваження видавати закони і повертати їх у парламент на розгляд.

Ердоган також отримує можливість не припиняти членство в партії попри свою посаду.

За статті 7 та 8 запропонованого конституційного пакету проголосували 340 парламентів з 550.

Для ухвалення цього рішення правлячій Партії справедливості та розвитку (AKP), що має 316 мандатів у парламенті, знадобилась підтримка з боку націоналістичної партії MHP, яка раніше висловила готовність співпрацювати з провладними депутатами в питанні змін до конституції.

Критики запропонованої реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Прихильники реформи стверджують, що вона створить в Туреччині систему, подібну до французької або американської.

Нагадаємо, парламент Туреччини у понеділок, 9 січня, мав розпочати розгляд пропонованих змін до конституції, що суттєво розширяють повноваження президента.

Реформа передбачає збільшення кількості депутатів у парламенті з 550 до 600 і зниження віку, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років.

За нинішніми положеннями конституції Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану після невдалого перевороту у липні 2016 року Ердоган отримав розширені повноваження через ухвалення декретів.

В кінці грудня у Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.

Зміни до Контституції були запропоновані партією Справедливості та розвитку 10 грудня.

За даними видання The Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має можливість керувати країною до 2029 року в разі ухвалення законопроекту про внесення відповідних поправок у конституцію.