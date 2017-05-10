В Туреччині відкопали могилу Миколи Чудотворця, - ФОТО
Неушкоджена гробниця знайшлася в підземних приміщеннях церкви Святого Миколи в районі турецького Демре, в південно-західній провінції Анталья, інформує BBC.
Невелике місто Демре був побудований на руїнах стародавнього ликийского міста Миру (Світи), де Святий Миколай імовірно жив в четвертому столітті.
Церква Святого Миколи в Демре - його головна туристична пам'ятка і популярне місце паломництва християн. Археологічні роботи йдуть там вже 20 років.
"Храм в підземеллі церкви дійшов до наших днів у хорошому стані, - розповів турецькій газеті Хюрріет Джем Карабайрам, завідувач в Антальї геодезією і пам'ятниками. - Думаємо, що шкоди йому не нанесено. Але туди складно зайти, так як на вході покладена мозаїка. Спочатку її потрібно досліджувати шматочок за шматочком, і тільки потім оглядати поховання".
Базиліка Святого Миколая в Барі, де, як вважалося, зберігаються мощі Чудотворця. Фото: Dzhaparidze Mikhail / TASS
При дослідженні гробниці вчені використовують комп'ютерну томографію і гео-радар. Роботи наближаються до завершення.
Вважається, що більшу частину мощей 1087 року із завойованої тюркської династією Сельджукидів Світи забрали італійські купці.
Менша частина залишилася там, і пізніше їх забрали венеціанці. Зараз ця частина зберігається в католицькому храмі святого Миколая на острові Лідо у Венеції.
До цих пір вважалося, що велика частина мощей Святого Миколая, привезена купцями в Італію, зберігається в італійському місті Барі.
Фото: Ковалев Петр / TASS
Джем Карабайрам в коментарі газеті "Хюрріет" також повідомив, пославшись на експертів, що при вивченні старовинних паперів знайшлися свідоцтва того, що мощі в Барі належали іншому священикові.
Микола з Патари (Святий Миколай) був єпископом в Мирах. Після його смерті в 343 році на місці його могили побудували базиліку, а на початку дев'ятого століття - церква.
Микола Чудотворець відзначається християнами за своє смирення і щедрість, особливо до дітей.
Доброта Святого Миколая залишилася легендою в століттях, і була популяризована в культурі в образі "Отця Різдва", який дарує дітям подарунки.
Голландці в Америці придумали іншу версію під ім'ям Сінтаклаас, і там вже поширилося ім'я Санта Клаус, широко використовується сьогодні.
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Нагадаємо, що дослідники з Німеччини та Ізраїлю знайшли в долині річки Йордан унікальний глиняний посуд, його вік становить 7,2 тис. років.
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