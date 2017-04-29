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В Туреччині закрили доступ до "Вікіпедії"

Доступ заблокований до версій "Вікіпедії" на всіх мовах
лада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".
В Туреччині закрили доступ до "Вікіпедії" Фото: apploidnews.com

Доступ заблокований до версій "Вікіпедії" на всіх мовах. Турецька моніторингова група інтернет-блокувань повідомляє, що розпорядження про обмеження доступу до "Вікіпедії" віддали турецька влада. Про це інформує Hurriyet.

Воно набуло чинності о 08:00 29 квітня.

Hurriyet зазначає, що доступ до "Вікіпедії" був заблокований згідно з турецьким законом номер 5651, однак конкретні причини таких заходів не уточнюються.

ЗМІ припускають, що таке рішення влада Туреччина прийняла після того, як "Вікіпедія" назвала Ердогана "диктатором".

Нагадаємо, у серпні 2015 року російські користувачі різних провайдерів інтернету повідомляли про початок повного блокування сайту "Вікіпедії" після вимоги Роскомнагляду про обмеження доступу до статті під назвою "Чарас" з інформацією про наркотичні речовини.

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29 04 2017 12:55
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