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В Туреччині затримали посібників стамбульського терориста

Затриманих доставлено до суду Стамбула
Турецька поліція затримала двох підозрюваних у пособництві терористу, який вчинив напад у новорічну ніч на нічний клуб в Стамбулі, в результаті чого загинули 39 осіб.
В Туреччині затримали посібників стамбульського терориста Фото:112.ua

Правоохоронці затримали громадянина КНР Омара Асіма та ще одного підозрюваного на ім'я Абульєзі Абдухаміті. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на телеканал Haberturk.

Наразі затриманих доставлено до суду Стамбула. 

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один. 

Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту. Також лідери ІДІЛ закликали своїх прихильників чинити напади на Туреччину через її участь у військовій операції в Сирії.

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13 01 2017 19:33
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