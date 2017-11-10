В Туреччині журналістку WSJ позбавили волі на два роки

У 2015 році журналістка опублікувала матеріал про конфлікт між курдськими повстанцями та урядовими силами Туреччини на південному сході країни

Американське видання The Wall Street Journal заявляє, що його журналістку було засуджено в Туреччині за пропаганду на користь терористів.

Про це повідомляє Associated Press.

У вівторок ввечері видання повідомило, що журналістку Айлу Албайрак, яка має турецьке та фінське громадянство, було засуджено до 2 років і одного місяця ув'язнення.

Її звинуватили у причетності до пропаганди на підтримку заборонених курдських повстанців. У 2015 році журналістка опублікувала матеріал про конфлікт між курдськими повстанцями та урядовими силами Туреччини на південному сході країни.

В Туреччині відбуваються регулярні утиски преси та працівників ЗМІ. За підозрою у причетності до руху Фетхуллаха Гюлена, якого Анакара вважає організатором спроби путчу у липні минулого року, ув’язнено понад 100 журналістів, понад 200 засобів масової інформації було закрито.

Нагадаємо, у березні у результаті 36 операцій по всій Туреччині за три дні було затримано 740 підозрюваних терористів Робочої партії Курдистану.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 вересня пригрозив застосувати "всі можливості" - економічні, безпекові, військові, - у відповідь на дії курдського регіонального уряду. На його думку, уряд Курдистану може втягнути регіон у "етнічну міжусобну війну", цитує Reuters. Напередодні Ердоган уже погрожував перекрити нафтопровід, за допомогою якого з півночі Іраку транспортується нафта за кордон. Туреччина - один із найзапекліших критиків прагнень іракського Курдистану до незалежності. Анкара боїться, що це посилить подібні настрої серед мільйонів турецьких курдів.