В тюрмі Італії помер кримінальний авторитет Тото Рііна Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра"

Один з найжорстокіших босів сицилійської мафії ХХ століття, 87-річний Тото Рііна помер у тюрмі від раку, у п'ятницю вранці.

Фото: FB.ru

Про це повідомило "ВВС Україна", посилаючись міністерство юстиції Італії. Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра" ("Наша справа"), відбував у в'язниці 26 довічних покарань із 1993 року. Є інформація, що він замовив понад 150 вбивств. У пана Рііни був рак нирки, серцево-судинна недостатність, хвороба Паркінсона. Він перебував у медикаментозній комі останні дні. Нагадаємо, у серпні двох мафіозі та двох свідків убили біля залізничної станції Сан-Марко-ін-Ламіс в провінції Фоджа на півдні Італії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію