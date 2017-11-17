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В тюрмі Італії помер кримінальний авторитет Тото Рііна

Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра"
Один з найжорстокіших босів сицилійської мафії ХХ століття, 87-річний Тото Рііна помер у тюрмі від раку, у п'ятницю вранці.
В тюрмі Італії помер кримінальний авторитет Тото Рііна Фото: FB.ru

Про це повідомило "ВВС Україна", посилаючись міністерство юстиції Італії.

Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра" ("Наша справа"), відбував у в'язниці 26 довічних покарань із 1993 року.

Є інформація, що він замовив понад 150 вбивств.

У пана Рііни був рак нирки, серцево-судинна недостатність, хвороба Паркінсона. Він перебував у медикаментозній комі останні дні.

Нагадаємо, у серпні двох мафіозі та двох свідків убили біля залізничної станції Сан-Марко-ін-Ламіс в провінції Фоджа на півдні Італії.

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17 11 2017 18:35
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