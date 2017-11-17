CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдин з найжорстокіших босів сицилійської мафії ХХ століття, 87-річний Тото Рііна помер у тюрмі від раку, у п'ятницю вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В тюрмі Італії помер кримінальний авторитет Тото Рііна
Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра"
Фото: FB.ru
Про це повідомило "ВВС Україна", посилаючись міністерство юстиції Італії.
Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра" ("Наша справа"), відбував у в'язниці 26 довічних покарань із 1993 року.
Є інформація, що він замовив понад 150 вбивств.
У пана Рііни був рак нирки, серцево-судинна недостатність, хвороба Паркінсона. Він перебував у медикаментозній комі останні дні.
Нагадаємо, у серпні двох мафіозі та двох свідків убили біля залізничної станції Сан-Марко-ін-Ламіс в провінції Фоджа на півдні Італії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 11 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа