В учасника "прориву Саакашвілі" знайшли зброю
"13 вересня поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні одного з учасників акції на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні. Там правоохоронці виявили автомат Калашникова та більше тисячі патронів – 790 штук калібру 5,45 мм та 301 штуку калібру 7,62 мм", - повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу для з’ясування походження.
Інші подробиці наразі не розкриваються.
Фото:npu.gov.ua
Районний суд Львова арештував на два місяці з правом внесення застави 35-річного мешканця Волинської області, затриманого після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині".
Раніше одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня теж арештували на 2 місяці.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
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