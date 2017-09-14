В учасника "прориву Саакашвілі" знайшли зброю

Інші подробиці наразі не розкриваються

Поліцейські під час обшуку житла одного з учасників акції на пункті пропуску "Шегині" вилучили автомат та більше тисячі патронів.

"13 вересня поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні одного з учасників акції на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні. Там правоохоронці виявили автомат Калашникова та більше тисячі патронів – 790 штук калібру 5,45 мм та 301 штуку калібру 7,62 мм", - повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу для з’ясування походження.

Інші подробиці наразі не розкриваються.

Фото:npu.gov.ua

Районний суд Львова арештував на два місяці з правом внесення застави 35-річного мешканця Волинської області, затриманого після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині".

Раніше одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня теж арештували на 2 місяці.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".