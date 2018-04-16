В Уельсі поліція зловила наркоторговця за відбитком пальця у WhatsApp
На знімку була зображена рука людини, яка тримала на долоні таблетки екстазі, повідомляє Gizmodo.
Знімок знайшли в телефоні наркоділка, якого затримали після рейду в місті Брідген. Поліцейські проаналізували переписку затриманого в WhatsApp і знайшли там підозрілу фотографію. Після того як поліцейські проаналізували фото, їм вдалося вийти на сімейну пару наркоторговців Даррена і Домінік Морріс. Однак відбитки пальців подружжя не співпали зі знімком.
Тоді правоохоронці звернули увагу на їхнього 28-річного сина Еліота і з'ясували, що на знімку була саме його рука з таблетками. За підсумками розглядів батька сім'ї засудили на 27 місяців в'язниці, мати - на 12, а самого Еліота Морріса - на вісім з половиною років.
Це перший випадок в Уельсі, коли поліція змогла знайти злочинця за відбитками пальців з фотографії. Офіцери місцевої поліції вже назвали цю технологію "новаторською".
"Якщо часткове зображення відбитка пальця, взятого з фотографії з низькою роздільною здатністю, - це все, що потрібно, щоб зробити арешт, в Уельсі будуть переповнені зали судових засідань", - коментують журналісти Gizmodo.
Нагадаємо, що один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх підписників видаляти акаунти у Facebook.
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