НОВИНИВ Уганді внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло щонайменше 48 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Уганді автобус врізався у трактор: загинуло близько 50 осіб
Серед загиблих 16 дітей
Фото: з відкритих джерел
"Кількість загиблих наразі становить 48 осіб, зокрема 16 дітей", - повідомляє видання Africanews з посиланням на дані Червоного Хреста в Уганді.
Наголошується, що ДТП сталася в районі населеного пункту Кирьандонго, приблизно за 220 кілометрів на північ від столиці Уганди Кампали. За інформацією місцевої поліції, автобус зіткнувся з трактором, який їхав попереду. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.
Внаслідок ДТП паралізовано рух трасою Кампала - Гулу.
Раніше в міністерстві транспорту Уганди відзначали, що з 2015 по 2017 рік у країні внаслідок ДТП загинули понад 9500 осіб.
Нагадаємо, африканські пірати викрали 12 моряків нідерландської вантажного судна FWN Rapide.
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26 05 2018 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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