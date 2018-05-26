В Уганді автобус врізався у трактор: загинуло близько 50 осіб

В Уганді внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса загинуло щонайменше 48 осіб.

"Кількість загиблих наразі становить 48 осіб, зокрема 16 дітей", - повідомляє видання Africanews з посиланням на дані Червоного Хреста в Уганді.

Наголошується, що ДТП сталася в районі населеного пункту Кирьандонго, приблизно за 220 кілометрів на північ від столиці Уганди Кампали. За інформацією місцевої поліції, автобус зіткнувся з трактором, який їхав попереду. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП паралізовано рух трасою Кампала - Гулу.

Раніше в міністерстві транспорту Уганди відзначали, що з 2015 по 2017 рік у країні внаслідок ДТП загинули понад 9500 осіб.

Нагадаємо, африканські пірати викрали 12 моряків нідерландської вантажного судна FWN Rapide.