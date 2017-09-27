Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху

Під час жертвопринесення у ще живої людини видаляють частини тіла і викачують кров
В Уганді посуха призвела до збільшення числа людських жертвопринесень.
В Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху Фото: AFP

За словами глави поліцейського управління по боротьбі з людськими жертвопринесеннями і торгівлею людьми Мозеса Биноги, протягом 2016 року чаклуни принесли в жертву сім дітей, повідомляє Fox News.

У 2015 році відбулися ритуальні вбивства семи дітей і шести дорослих. За поточний місяць в країні за підозрою у скоєнні ритуальних вбивств заарештували понад 44 осіб.

Під час жертвопринесення у ще живої людини видаляють частини тіла і викачують кров.

Зазначимо, що східна Африка переживає найсильнішу посуху за півстоліття. 1,6 мільйонам жителів Уганди загрожує голод.

Нагадаємо, що заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.