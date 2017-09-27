В Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху
За словами глави поліцейського управління по боротьбі з людськими жертвопринесеннями і торгівлею людьми Мозеса Биноги, протягом 2016 року чаклуни принесли в жертву сім дітей, повідомляє Fox News.
У 2015 році відбулися ритуальні вбивства семи дітей і шести дорослих. За поточний місяць в країні за підозрою у скоєнні ритуальних вбивств заарештували понад 44 осіб.
Під час жертвопринесення у ще живої людини видаляють частини тіла і викачують кров.
Зазначимо, що східна Африка переживає найсильнішу посуху за півстоліття. 1,6 мільйонам жителів Уганди загрожує голод.
Нагадаємо, що заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.
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