В Уганді запровадили податок на користування месенджерами і соцмережами
Про це повідомляє BBC.
З 1 липня громадяни країни повинні сплачувати по 200 шилінгів (близько п'яти американських центів) за використання соціальних мереж і месенджерів.
Тим же законом у країні запроваджується 1% податку на перекази грошей за послуги мобільних операторів.
До нововведення закликав президент Уганди Йовері Мусевені, на думку якого соцмережі заохочують поширення чуток.
Крім того, в уряді розраховують використовувати зібрані гроші для виплати національного боргу Уганди, а також, за словами міністра фінансів, на "підтримку безпеки країни і розвитку електроенергетики, щоб люди могли більше користуватися соцмережами".
Як пише BBC, закони, що сприймаються як обмеження використання соцмереж та інтернету, приймаються і в сусідніх з Угандою країнах. У Танзанії уряд вирішив зобов'язати блогерів купувати ліцензію і розкривати джерела свого фінансування, а в Кенії був прийнятий закон про кіберзлочини, який зокрема забороняє поширення "неправдивої інформації".
Нагадаємо, російське відомство Роскомнадзор вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.
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