В Уганді запровадили податок на користування месенджерами і соцмережами

В уряді розраховують використовувати зібрані гроші для "розвитку електроенергетики, щоб люди могли більше користуватися соцмережами"

Парламент Уганди проголосував за податок на використання інтернет-месенджерів і соцмереж.

Про це повідомляє BBC.

З 1 липня громадяни країни повинні сплачувати по 200 шилінгів (близько п'яти американських центів) за використання соціальних мереж і месенджерів.

Тим же законом у країні запроваджується 1% податку на перекази грошей за послуги мобільних операторів.

До нововведення закликав президент Уганди Йовері Мусевені, на думку якого соцмережі заохочують поширення чуток.

Крім того, в уряді розраховують використовувати зібрані гроші для виплати національного боргу Уганди, а також, за словами міністра фінансів, на "підтримку безпеки країни і розвитку електроенергетики, щоб люди могли більше користуватися соцмережами".

Як пише BBC, закони, що сприймаються як обмеження використання соцмереж та інтернету, приймаються і в сусідніх з Угандою країнах. У Танзанії уряд вирішив зобов'язати блогерів купувати ліцензію і розкривати джерела свого фінансування, а в Кенії був прийнятий закон про кіберзлочини, який зокрема забороняє поширення "неправдивої інформації".

Нагадаємо, російське відомство Роскомнадзор вимагає від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.