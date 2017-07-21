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В Угорщині на чемпіонаті світу росіян змусили зняти футболки з символікою СРСР

Радянську символіку в Угорщині прирівняно до фашистської і заборонено з 1993 року.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті представників російської делегації, зокрема членів тренерського штабу команди з водного поло, змусили зняти футболки з символікою СРСР.
В Угорщині на чемпіонаті світу росіян змусили зняти футболки з символікою СРСР Фото: by24.org

Поліцейські, які проводили огляд перед входом на стадіон, нагадали, що радянські зірки прирівняні в Угорщині до фашистської символіки і заборонені законом.

Російським спортсменам пояснили, що порушників можуть оштрафувати, позбавити акредитації та навіть депортувати. Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости.

У відповідь росіяни заявили, що в такому разі під заборону повинні підпадати прапори КНДР і США із зображенням зірок, а також прапор Китаю, але це на правоохоронців не подіяло.

Нагадаємо, у червні поліція литовського міста Клайпеда покарала грошовим штрафом в розмірі 75 євро громадянина Латвії, на якому була майка з радянською символікою - написом "Народжений в СРСР" і гербом.

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21 07 2017 09:39
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