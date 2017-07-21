В Угорщині на чемпіонаті світу росіян змусили зняти футболки з символікою СРСР
Поліцейські, які проводили огляд перед входом на стадіон, нагадали, що радянські зірки прирівняні в Угорщині до фашистської символіки і заборонені законом.
Російським спортсменам пояснили, що порушників можуть оштрафувати, позбавити акредитації та навіть депортувати. Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости.
У відповідь росіяни заявили, що в такому разі під заборону повинні підпадати прапори КНДР і США із зображенням зірок, а також прапор Китаю, але це на правоохоронців не подіяло.
Нагадаємо, у червні поліція литовського міста Клайпеда покарала грошовим штрафом в розмірі 75 євро громадянина Латвії, на якому була майка з радянською символікою - написом "Народжений в СРСР" і гербом.
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