В Угорщині побачили прогрес у відносинах з Україною

Сьогодні Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії законопроект про продовження імплементаційного періоду мовної статті закону про освіту, проти якої виступає Угорщина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом помітний прогрес.

"Є певний сприятливий прогрес у законодавчій сфері, що впливає на угорську спільноту в Україні, і є певний прогрес у загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом", - сказав він після переговорів з українським колегою Павлом Клімкіним у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ у Мілані 6 грудня, повідомляє ЄП з посиланням на прес-службу уряду.

"Ми, безумовно, цінуємо наміри уряду України щодо внесення до порядку денного парламенту голосування про те, що перехідний період до набуття чинності нового Закону про освіту має бути подовжений до 2023 року відповідно до очікувань Європейського Союзу", - підкреслив міністр.

"На жаль, це, не є гарантією того, що голосування відбудеться", - сказав він, зазначивши, що вже було дві подібні, безуспішні ініціативи.

Сійярто додав: "у Будапешті позитивно сприйняли взаємний дозвіл сторін на відкриття почесних консульств у Шіофоці та Тернополі. Міністр також схвально відгукнувся про активізацію спільних проектів між двома країнами".

Нагадаємо, Київ звернувся до Парламентської асамблеї НАТО із закликом вплинути на Угорщину, яка блокує євроатлантичні прагнення України.

Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.