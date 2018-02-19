В Угорщині продавали карту, де Крим і частина двох регіонів були позначені неукраїнськими

В одному з магазинів Будапешта продавали карти, на яких Крим та частина Півдня України не були позначені українською територією.

Про це у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч з власником магазину. Карта вилучена з продажу", - повідомила посол.

Крім того, дипломат направила листи до угорських офіційних органів та до видавця карти, щоб запобігти її подальшому поширенню.

Зауважимо, на карті також іншим кольором позначено Південь України - частину Херсонщини та Одещини. Дипломат також звернула на це увагу у своєму листі.

Нагадаємо, в одній із чеських шкіл виявили географічну карту Європи, на якій окупована Автономна Республіка Крим позначена тим же кольором, що і Росія.

Нещодавно у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.