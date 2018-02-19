В Угорщині продавали карту, де Крим і частина двох регіонів були позначені неукраїнськими
Про це у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.
"У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч з власником магазину. Карта вилучена з продажу", - повідомила посол.
Крім того, дипломат направила листи до угорських офіційних органів та до видавця карти, щоб запобігти її подальшому поширенню.
Зауважимо, на карті також іншим кольором позначено Південь України - частину Херсонщини та Одещини. Дипломат також звернула на це увагу у своєму листі.
Нагадаємо, в одній із чеських шкіл виявили географічну карту Європи, на якій окупована Автономна Республіка Крим позначена тим же кольором, що і Росія.
Нещодавно у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
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