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В Угорщині проходять масові протести проти політики Орбана, - ФОТО

Мітингувальники вимагають скасувати закон, згідно з яким буде закрито інститут Сороса
Перед парламентом Угорщини у Будапешті 21 травня пройшли масові протести проти закону, завдяки якому закривається Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом.
В Угорщині проходять масові протести проти політики Орбана, - ФОТО Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Кілька тисяч людей протестували проти закриття університету, а також посиленого тиску проти неурядових громадських організацій, повідомляє Reuters.


Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Нові доповнення в закон Угорщини про освіту підтримали 123 депутата, 38 проголосували проти, а ще стільки ж - утрималися. Зміни обмежать свободу двох десятків університетів по всій Угорщині. Однак, окремі експерти вважають, що вони були розроблені спеціально для того, щоб зупинити роботу Центральноєвропейського університету в Будапешті, заснованого мільярдером Джорджем Соросом, інформує ZN.UA.


Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Нагадаємо, що наприкінці минулого року найбільша газета Угорщини Nepszabadsag перестала виходити в друк. Журналісти видання й опозиція стверджували, що це сталося під тиском влади.

Раніше Угорщина виступила за автономію угорських меншин за кордоном.

Відзначимо, що Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Угорщина виступає проти застосування економічних санкцій проти Росії через її агресію в Україні.

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22 05 2017 12:21
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