В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні
У церемонії відкриття пам'ятника, зокрема, взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп та парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Левенте Мадяр, інформує сайт МЗС Угорщини.
"Україна протягом останніх десятиліть пройшла навіть більше випробувань, ніж угорці", - зазначив він.
Дипломат назвав Голодомор експериментом радянської влади, яка намагалась зламати український народ шляхом заморення голодом.
"Україна вистояла у цьому випробуванні, і в 90-х роках здобула незалежність; сьогодні вона є самостійною державою, яка, подібно до угорців, може сподіватися на більш щасливе майбутнє. Історія довела, що український народ є настільки сильним, щоб не йти проти когось для того, щоб зміцнити власну ідентичність", - сказав держсекретар.
Як зазначила на своїй сторінці у Facebook посол України Любов Непоп, пам’ятник встановили у центрі Сегеда на Домській площі в парку центрального собору, на території, яка віднесена до світової культурної спадщини.
"Для мене особисто глибоко символічним у сьогоднішньому урочистому відкритті було і те, що в ньому брали участь спільно українських та угорський офіцери", - написала вона.
"Вірю, що і в усіх інших життєвих ситуаціях ми так само стоятимемо пліч-о-пліч, разом вшановуючи жертв трагедій минулого, протидіючи нинішнім і запобігаючи майбутнім загрозам", - додала посол.
Нагадаємо, що штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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