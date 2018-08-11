В Угорщині відкрили Почесне консульство України

У середу, 7 листопада, в угорському місті Шіофок відкрили Почесне консульство України.

"Приємна і важлива подія в розвитку українсько-угорських відносин: сьогодні разом з уповноваженим міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини зі зв'язків з почесними консулами Дердемом Шухою урочисто відкрили Почесне консульство України в місті Шіофок. До його компетенції належатимуть області Зала, Веспрем і Шомодь", - повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Непоп також розповіла, що вже вручила знову почесному консулу Золтану Хорвату консульський патент і екзекватуру.

"Разом з Золтаном Хорватом ми вже зробили кілька корисних справ: у травні 2017 року за його фінансування в рамках проекту "Зігрій душу" у м. Печ пройшли 10-денну арт-реабілітацію семеро учасників АТО, у вересні 2017-го на кошти, зібрані з ініціативи Хорвата, в м. Волноваха відкрили сучасний дитячий майданчик європейського зразка, в грудні 2017-го за фінансової підтримки Хорвата в Угорщині проведено міжнародний соціальний проект "Дитячий футбол світу", - зазначила Непоп.

Також, у турецькій Анталії в неділю, 4 листопада, відкрили українське консульство.