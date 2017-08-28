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В Угорщині виявили великі партії яєць, заражені фіпронілом

Фіпроніл вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, особливо у дітей
За даними 75 вибіркових перевірок Національного управління з безпеки харчових продуктів (Nébih), в Угорщині принаймні у двох місцевих виробників сільськогосподарської продукції виявлені великі партії курячих яєць з вмістом отруйного інсектициду фіпронілу.
В Угорщині виявили великі партії яєць, заражені фіпронілом Фото: з вільних джерел

Представник управління Лайош Богнар розпорядився відкликати продукцію, поставлену споживачам на ринки і в мережу роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Богнар підкреслив, що Nébih і ветеринарна служба Угорщини зіткнулися з серйозною проблемою, оскільки нелегальне використання фіпронілу, ветеринарного препарату, призначеного для лікування виключно від ектопаразитів кішок і собак, тягне за собою кримінальну відповідальність виробників, які через неуважність або необережність застосували цю отруйну речовину.

Фіпроніл заборонений для використання на території ЄС для всіх тварин, призначених для людського харчування. Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, особливо у дітей.

За останніми даними, 12 країн, включаючи особливий адміністративний район Гонконг, повідомили про заражені фіпронілом яйця.

Наприкінці липня влада Нідерландів закрила 138 птахофабрик після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу.

Як повідомлялося, що уряд Бельгії визнав, що в червні їм було відомо, що яйця з голландських птахоферм можуть бути заражені.

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28 08 2017 07:35
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