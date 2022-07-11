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В Угорщині засудили твердження путіна про територіальні претензії Будапешта до України
Фото: Getty Images
Міністерство закордонних справ Угорщини засудило твердження президента рф путіна про територіальні претензії до України, які нібито має Будапешт.
Про це повідомляє DW.
"Ми не вважаємо правильними заяви, які поглиблюють військовий конфлікт. Замість таких заяв потрібне негайне припинення вогню та мирні переговори!", – підкреслило угорське зовнішньополітичне відомство у коментарі для онлайн-видання Index.
Напередодні міністерство закордонних справ Румунії також спростувало вигадки російського диктатора путіна про нібито бажання Бухареста заволодіти частиною українських територій, що колись входили до складу Румунії.
Йдеться про виступ путіна 4 листопада, у якому він сказав, що Польща, Румунія та Угорщина нібито мріють повернути українські землі, втрачені за підсумками Другої світової війни.
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