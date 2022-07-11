В Угорщині засудили твердження путіна про територіальні претензії Будапешта до України

В МЗС країни не вважають правильними заяви, які поглиблюють військовий конфлікт.

Міністерство закордонних справ Угорщини засудило твердження президента рф путіна про територіальні претензії до України, які нібито має Будапешт.

Про це повідомляє DW

"Ми не вважаємо правильними заяви, які поглиблюють військовий конфлікт. Замість таких заяв потрібне негайне припинення вогню та мирні переговори!", – підкреслило угорське зовнішньополітичне відомство у коментарі для онлайн-видання Index.

Напередодні міністерство закордонних справ Румунії також спростувало вигадки російського диктатора путіна про нібито бажання Бухареста заволодіти частиною українських територій, що колись входили до складу Румунії.