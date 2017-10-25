В Угорщині затримали серійного вбивцю з Пакистану, який переховувався серед мігрантів
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті австрійської кримінальної поліції.
У Пакистані 35-річного чоловіка внесли в список найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником". Злочинця оголосили в розшук по лінії Інтерполу.
Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний злочинець переміщається між Угорщиною й Австрією. Правоохоронці двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний знаходився в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.
В кримінальній поліції Австрії зазначили, що найближчими днями буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Угорщини має намір змінити Конституцію, щоб обмежити число біженців.
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