В Угорщині затримали серійного вбивцю з Пакистану, який переховувався серед мігрантів

В країні його називають "пакистанським м'ясником"

Федеральна кримінальна поліція Австрії затримала чоловіка, який підозрюється владою Пакистану у вбивстві 70 осіб

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті австрійської кримінальної поліції.

У Пакистані 35-річного чоловіка внесли в список найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником". Злочинця оголосили в розшук по лінії Інтерполу.

Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний злочинець переміщається між Угорщиною й Австрією. Правоохоронці двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний знаходився в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.

В кримінальній поліції Австрії зазначили, що найближчими днями буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Угорщини має намір змінити Конституцію, щоб обмежити число біженців.