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В Угорщині затримали серійного вбивцю з Пакистану, який переховувався серед мігрантів

В країні його називають "пакистанським м'ясником"
Федеральна кримінальна поліція Австрії затримала чоловіка, який підозрюється владою Пакистану у вбивстві 70 осіб
В Угорщині затримали серійного вбивцю з Пакистану, який переховувався серед мігрантів Фото: vesti.ru

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті австрійської кримінальної поліції.

У Пакистані 35-річного чоловіка внесли в список найбільш розшукуваних людей, в країні його називають "пакистанським м'ясником". Злочинця оголосили в розшук по лінії Інтерполу.

Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію, що розшукуваний злочинець переміщається між Угорщиною й Австрією. Правоохоронці двох країн змогли встановити його точне місцезнаходження, підозрюваний знаходився в угорському місті Бій, де він проживав серед нелегальних мігрантів.

В кримінальній поліції Австрії зазначили, що найближчими днями буде прийнято рішення про видачу затриманого пакистанській владі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Угорщини має намір змінити Конституцію, щоб обмежити число біженців.

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25 10 2017 23:56
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