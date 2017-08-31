В угорськогому університеті вимагають позбавити Путіна почесного титулу
"Вихваляння автократів для нас неприйнятно, воно суперечить всьому, що ми представляємо в нашій академічної роботі", - висловили свою позицію викладачі у Facebook, повідомляє "Радіо Свобода".
Вчені кафедри конституційного права обурені тим, що сенат їх університету "знехтував заслугами тих почесних докторів, які своєю самовідданою працею в тилу науки і освіти створювали престиж вузу".
З цими вимогами погодився Інститут Кароля Етвеша, який у відкритому листі просить Дебреценський університет відкликати у Путіна почесне лікарське звання, а також громадська організація молоді з Дебрецена Nativ. Петицію Nativ підписали вже понад 900 осіб.
"Ми говоримо про особистості, про яку Рада Європи однозначно заявила, що він (Путін, - ред.) Підтримує війну на сході України, в якій втратили життя понад 10 тисяч осіб і по якій мільйони громадян стали вимушеними переселенцями", - пояснили мотиви написання петиції представники Nativ.
Як відомо, Володимир Путін 28 серпня відвідав Угорщину. Прибув він туди лише на декілька годин, у Будапешті зустрівся з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном і побував на відкритті чемпіонату світу з дзюдо. Як повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, порядок денний переговорів був розширеним, головними темами пленарної робочої зустрічі стали енергетична співпраця і підтримка торгово-господарських трендів між двома країнами.
Посол України в Угорщині Любов Непоп вважає, що Дебреценський університет Угорщини повинен відкликати присвоєну президенту Володимиру Путіну Росії під час його візиту в країну 28 серпня почесну відзнаку Civis Honoris Causa.
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