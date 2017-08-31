В угорськогому університеті вимагають позбавити Путіна почесного титулу

В Угорщині співробітники кафедри конституційного права Дебреценського університету написали заяву, в якій виступають проти рішення вченої ради вищого навчального закладу від 28 серпня привласнити президентові Росії Володимиру Путіну звання почесного доктора.

"Вихваляння автократів для нас неприйнятно, воно суперечить всьому, що ми представляємо в нашій академічної роботі", - висловили свою позицію викладачі у Facebook, повідомляє "Радіо Свобода".

Вчені кафедри конституційного права обурені тим, що сенат їх університету "знехтував заслугами тих почесних докторів, які своєю самовідданою працею в тилу науки і освіти створювали престиж вузу".

З цими вимогами погодився Інститут Кароля Етвеша, який у відкритому листі просить Дебреценський університет відкликати у Путіна почесне лікарське звання, а також громадська організація молоді з Дебрецена Nativ. Петицію Nativ підписали вже понад 900 осіб.

"Ми говоримо про особистості, про яку Рада Європи однозначно заявила, що він (Путін, - ред.) Підтримує війну на сході України, в якій втратили життя понад 10 тисяч осіб і по якій мільйони громадян стали вимушеними переселенцями", - пояснили мотиви написання петиції представники Nativ.

Як відомо, Володимир Путін 28 серпня відвідав Угорщину. Прибув він туди лише на декілька годин, у Будапешті зустрівся з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном і побував на відкритті чемпіонату світу з дзюдо. Як повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, порядок денний переговорів був розширеним, головними темами пленарної робочої зустрічі стали енергетична співпраця і підтримка торгово-господарських трендів між двома країнами.

Посол України в Угорщині Любов Непоп вважає, що Дебреценський університет Угорщини повинен відкликати присвоєну президенту Володимиру Путіну Росії під час його візиту в країну 28 серпня почесну відзнаку Civis Honoris Causa.