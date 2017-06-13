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В Україні скасують наказ про 450 заборонених для жінок професій

Суслова має намір вимагати скасування ще одного наказу МОЗ, яким закріплені граничні норми підіймання вантажів для жінок
Міністерство охорони здоров'я має намір скасувати наказ №256, який встановлює список заборонених професій для жінок.
В Україні скасують наказ про 450 заборонених для жінок професій Фото: з вільних джерел

"Вітаю всіх з перемогою! МОЗ має намір скасувати ганебний наказ №256 про список професій, куди жінкам вхід заборонено. Щиро дякую всім, хто приєднався до акції #Жінкаможевсе і повірив, що розділяти гендерні стереотипи в ХХІ столітті – це прояв відсталості держави", - повідомила народний депутат, ініціатор всеукраїнської кампанії по боротьбі з трудовою дискримінацією "Жінка може все!" Ірина Суслова.

Водночас Суслова підкреслила, що боротьба за рівність продовжиться. Вона має намір вимагати скасування ще одного наказу МОЗ - №241.

"На досягнутому не варто зупинятися. По-перше, існує ще один наказ Міністерства про граничні норми підйому вантажів для жінок, а, по-друге, маємо цілий "букет" тенденцій у сфері зайнятості, які безпосередньо дискримінують жінок. Це і розрив у заробітній платі, небажання роботодавців брати жінку на роботу, або прояви сексизму у службових відносинах. Все це вимагає низки рішень на виконавчому і законодавчому рівнях", - зазначила вона.

Нагадаємо, під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

 
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13 06 2017 16:58
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