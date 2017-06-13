В Україні скасують наказ про 450 заборонених для жінок професій

Міністерство охорони здоров'я має намір скасувати наказ №256, який встановлює список заборонених професій для жінок.

"Вітаю всіх з перемогою! МОЗ має намір скасувати ганебний наказ №256 про список професій, куди жінкам вхід заборонено. Щиро дякую всім, хто приєднався до акції #Жінкаможевсе і повірив, що розділяти гендерні стереотипи в ХХІ столітті – це прояв відсталості держави", - повідомила народний депутат, ініціатор всеукраїнської кампанії по боротьбі з трудовою дискримінацією "Жінка може все!" Ірина Суслова.

Водночас Суслова підкреслила, що боротьба за рівність продовжиться. Вона має намір вимагати скасування ще одного наказу МОЗ - №241.

"На досягнутому не варто зупинятися. По-перше, існує ще один наказ Міністерства про граничні норми підйому вантажів для жінок, а, по-друге, маємо цілий "букет" тенденцій у сфері зайнятості, які безпосередньо дискримінують жінок. Це і розрив у заробітній платі, небажання роботодавців брати жінку на роботу, або прояви сексизму у службових відносинах. Все це вимагає низки рішень на виконавчому і законодавчому рівнях", - зазначила вона.

Нагадаємо, під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.