В Україні 136 тис ВІЛ-інфікованих, з них 41 тис хворих на СНІД, - Супрун
"Пацієнтів взагалі близько 136 тисяч ВІЛ-інфікованих, з них 41 тисяча хворих на СНІД", - сказала Супрун, повідомляє УНН.
Вона зазначила, що близько 50% пацієнтів лікуються за рахунок держави, решта коштів отримують допомогу іноземних партнерів, серед яких і американська урядова програма допомоги таким пацієнтам.
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Як відомо, в українських в'язницях 60% ув'язнених мають гепатит С, 20% - ВІЛ, а 75% нових випадків захворювання на туберкульоз виникають саме в місцях позбавлення волі.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", Супрун запевняє, що Україна має всі ресурси і політичну волю, щоб подолати епідемію ВІЛ/СНІДу до 2030 року.
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Нагадаємо, що згідно з інформаційним бюлетенем Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 1 квітня 2017 року кількість офіційно зареєстрованих в Україні випадків ВІЛ-інфікування – 303 473.
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