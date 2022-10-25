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В Україні 27 жовтня пройде національний тест із медіаграмотності

Ольга
Матарикіна
До участі запрошені всі українці. Кожен учасник зможе перевірити, наскільки добре вміє боротися з фейками та відрізняти ворожу пропаганду.
В Україні 27 жовтня пройде національний тест із медіаграмотності Фото: GLENN CARSTENS-PETERS
 
Тест можна буде пройти онлайн лише один день, 27 жовтня (четвер).
 
Платформа для проходження тесту буде відкрита тричі на день протягом 30 хвилин. Початок тесту – об 11:00, 15:00, 19:00. 
 
Пройти тест можна за посиланням, що буде опубліковано на сайті Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр" 27 жовтня. 
 
"Кожен учасник гарантовано отримає сертифікат, а 30 учасників, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найшвидший час, отримають подарунки – планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та ще багато іншого", – йдеться у повідомленні. 
 
Національний тест із медіаграмотності – це частина заходів від "Фільтра", присвячених Глобальному тижню медіаграмотності, що святкують у всьому світі 24-30 жовтня.
 
Команда "Фільтра" вирішила організувати цей тест, аби заохотити українців розвивати критичне мислення та свій рівень медіаграмотності у час війни. Такий захід підвищить обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів, а отже – зробить стійкішими до ворожої пропаганди.
 
 
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25 10 2022 19:29
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