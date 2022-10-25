НОВИНИДо участі запрошені всі українці. Кожен учасник зможе перевірити, наскільки добре вміє боротися з фейками та відрізняти ворожу пропаганду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні 27 жовтня пройде національний тест із медіаграмотності
Фото: GLENN CARSTENS-PETERS
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Тест можна буде пройти онлайн лише один день, 27 жовтня (четвер).
Платформа для проходження тесту буде відкрита тричі на день протягом 30 хвилин. Початок тесту – об 11:00, 15:00, 19:00.
Пройти тест можна за посиланням, що буде опубліковано на сайті Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр" 27 жовтня.
"Кожен учасник гарантовано отримає сертифікат, а 30 учасників, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найшвидший час, отримають подарунки – планшети, павербанки, колонки, рюкзаки, худі та ще багато іншого", – йдеться у повідомленні.
Національний тест із медіаграмотності – це частина заходів від "Фільтра", присвячених Глобальному тижню медіаграмотності, що святкують у всьому світі 24-30 жовтня.
Команда "Фільтра" вирішила організувати цей тест, аби заохотити українців розвивати критичне мислення та свій рівень медіаграмотності у час війни. Такий захід підвищить обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів, а отже – зробить стійкішими до ворожої пропаганди.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2022 19:29 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- Прем'єр Британії представив новий уряд
- До безпечних регіонів за програмою релокації вже переїхало 761 підприємство
СТАТТІ