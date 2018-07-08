БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВсі міста України опинилися одними з найдешевших у світі за ціною інтернету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні — один з найдешевших інтернетів у світі
Вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів
Фото: ar25.org
Найдорожчими виявились Аддіс-Абеба (Ефіопія) – 245 доларів (місячна абонплата за безліміт швидкістю понад 60 мегабіт на секунду), Гамільтон (Бермуди) – 149 доларів, Хараре – 125 доларів, Абу-Дабі (ОАЕ) – 117 доларів, повідомляють texty.org.
У той час як вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів.
Нагадаємо, 25,59 мільйона українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни.
Як відомо, 30 березня оператори мобільного зв'язку запустили перші базові станцій 4G в Україні.
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