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В Україні — один з найдешевших інтернетів у світі

Вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів
Всі міста України опинилися одними з найдешевших у світі за ціною інтернету.
В Україні — один з найдешевших інтернетів у світі Фото: ar25.org

Найдорожчими виявились Аддіс-Абеба (Ефіопія) – 245 доларів (місячна абонплата за безліміт швидкістю понад 60 мегабіт на секунду), Гамільтон (Бермуди) – 149 доларів, Хараре – 125 доларів, Абу-Дабі (ОАЕ) – 117 доларів, повідомляють texty.org.

У той час як вартість інтернету в українських містах становить 3-5 доларів.

Нагадаємо, 25,59 мільйона українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни.

Як відомо, 30 березня оператори мобільного зв'язку запустили перші базові станцій 4G в Україні.

 

 

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07 08 2018 17:53
ТЕГИ: інтернет
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