В Україні без електрики залишаються майже 70 населених пунктів
"Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях (Одеська – 46, Черкаська – 11, Дніпропетровська – 6, Запорізька – 5 і Донецька – 1)", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. У місті Вилкове Одеської області тривають роботи з відновлення електропостачання, залучено 2 пересувні електростанції ДержНС.
У Вилківській міській лікарні обладнано пункт обігріву для населення міста, додатково в житловому масиві встановлений мобільний пункт обігріву.
Повідомлялося, що 18 січня в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишалися 390 населених пунктів у трьох областях.
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