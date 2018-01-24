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В Україні без електрики залишаються майже 70 населених пунктів

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
Станом на ранок середи, 24 січня, внаслідок складних погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях.
В Україні без електрики залишаються майже 70 населених пунктів Фото: УНІАН

"Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях (Одеська – 46, Черкаська – 11, Дніпропетровська – 6, Запорізька – 5 і Донецька – 1)", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. У місті Вилкове Одеської області тривають роботи з відновлення електропостачання, залучено 2 пересувні електростанції ДержНС.

У Вилківській міській лікарні обладнано пункт обігріву для населення міста, додатково в житловому масиві встановлений мобільний пункт обігріву.

Повідомлялося, що 18 січня в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишалися 390 населених пунктів у трьох областях.  

 
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24 01 2018 09:38
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