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В Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян, - Спрун

Знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ.
В Україні вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані майже 244 тисяч громадян.
В Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян, - Спрун Фото: obozrevatel.com

При цьому знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ.

Щороку 1 грудня в усьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

За словами Супрун, в Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний.

"Ця ситуація може бути виправлена, якщо не заплющувати очі на проблему та вчасно проходити тестування", - заявила в.о. міністра.

"Зараз в Україні немає проблем з лікуванням - ми першими у Східній Європі переходимо на 100% забезпеченість ліками.

Тобто кожен ВІЛ-позитивний українець може отримувати лікування безоплатно. Зараз у подоланні хвороби найважливіше - виявити й привести на лікування всіх, хто живе з ВІЛ", - підкреслила Супрун.

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01 12 2018 10:33
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