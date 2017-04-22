В Україні через аномальну погоду знеструмлено понад 220 населених пунктів

Через погіршення погодних умов 18 квітня станом на ранок суботи, 22 квітня, знеструмленими залишаються 229 населених пунктів у чотирьох областях.

В Одеській області без електрики лишаються 178 містечок, у Дніпропетровській – 31, у Харківській – 16, у Кіровоградській – 4, повідомляє у Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 790 дерев у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

"Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм померла жінка 1957 р.н.", - повідомили у ДержНС.

Нагадаємо, що квітнева заметіль засипала Харків рекордною кількістю снігу. Синоптики кажуть, що по області товщина снігового покрову місцями сягала 24 см.

Як відомо, в Україні розпочалося різке похолодання, а в Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.

Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.

Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.

Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.