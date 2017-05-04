В Україні через економію вугілля зупиняться Зміївська та Криворізька ТЕС

Голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що з 6 квітня в цілях економії вугілля антрацитної групи свою роботу може зупинити Зміївська ТЕС, а з 11 квітня - Криворізька ТЕС.

На своїй сторінці у Facebook голова НЕК "Укренерго" нагадав, що у середу, 5 квітня, з метою економії вугілля припинила свою роботу Трипільська ТЕС.

"Аналогічна ситуація має місце на Зміївській ТЕС та Криворізькій ТЕС, які також працюють на вугіллі антрацитової групи. Ці станції також технологічно готові до припинення генерації електроенергії", - написав голова "Укренерго".

"3 6 квітня планується зупинка Зміївської ТЕС, орієнтовно з 11 квітня (після завершення опалювального сезону в регіоні) – Криворізької ТЕС", - зазначив Ковальчук.

Він також підкреслив, що технологічна можливість зупинки "антрацитових" енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була опрацьована спільно з генеруючими компаніями та Міненерго.

"Ми ретельно прорахували усі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генеруючими компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, та наразі повністю готові до сценарію з "відключенням" блоків, що працюють на вугіллі антрацитової групи. Об’єднана енергосистема України працює в сталому режимі, ситуація повністю контрольована", - додав голова "Укренерго".

За його словами, пікові навантаження покриваються за рахунок генерації блоків ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, а також ГЕС та ГАЕС. Запаси вугілля зростають і на сьогоднішній день становлять (разом з ТЕЦ) 1,406 млн тонн для марки Г та 499 тисяч тонн антрациту.

"Період вимушеного простою енергетики планують використати для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів. У разі виникнення позаштатної ситуації в ОЕС України енергоблоки будуть оперативно включені в роботу", - додав Ковальчук.

Нагадаємо, що 5 квітня з метою економії антрацитового вугілля припинила свою роботу Трипільська ТЕС.

Як відомо, Криворізька ТЕС входить в ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, а Зміївська ТЕС - до складу державної "Центренерго".