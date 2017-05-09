CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у п'яти областях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні через негоду 70 населених пунктів залишаються без світла
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго
Фото: agencja gazeta
Найбільше сіл чи міст залишилися без електрики на Полтавщині (30) та Сумщині (22), повідомляє прес-служба ДержНС.
У Черкаській області таких населених пунктів десять, у Львівській – сім, у Кіровоградській – один.
"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго", – вказують рятувальники.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.
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