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В Україні через негоду 70 населених пунктів залишаються без світла

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго
Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у п'яти областях України.
В Україні через негоду 70 населених пунктів залишаються без світла Фото: agencja gazeta

Найбільше сіл чи міст залишилися без електрики на Полтавщині (30) та Сумщині (22), повідомляє прес-служба ДержНС.

У Черкаській області таких населених пунктів десять, у Львівській – сім, у Кіровоградській – один.

"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго", – вказують рятувальники.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україні внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 167 населених пунктів у чотирьох областях.

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05 09 2017 09:19
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