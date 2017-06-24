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В Україні через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів

Найгірша ситуація на Львівщині
Через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ), в результаті спрацювування систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 188 населених пунктів в 6 областях України.
В Україні через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів Львів. Фото: соціальні мережі

У Львівській області без електропостачання залишилися 82 населених пункти, в Одеській - 58, Хмельницькій - 20, Тернопільській - 19, Кіровоградській - 6, Волинській - 3, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.


Львів. Фото: соцмережі

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що в Чернівцях через сильний дощ було підтоплено центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал.

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24 06 2017 10:40
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